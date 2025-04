Oltre 40 stecche di sigarette di contrabbando: sequestro e multa di 43mila euro Operazione della Guardia di Finanza di Benevento: fermato con 437 pacchetti illegali

Il sequestro di 43 stecche di sigarette di contrabbando e una multa di 43mila 700 euro per il possessore.

Questo il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Benevento messa a segno nelle ultime ore in città.

I militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno rinvenuto 43 stecche di sigarette, per un peso complessivo di 8,740 chilogrammi di tabacchi, occultate in parte sotto il sedile lato passeggero dell’automobile e la restante presso l’abitazione di un sannita fermato mentre era alla guida dell'auto per un controllo.

Prontamente, le Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro amministrativo di n. 437 pacchetti di sigarette di contrabbando di varie marche, tutti privi di contrassegno di Stato, ed al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di € 43.700,00, (pagabile in misura ridotta in € 14.567).

Incessante è l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento per la prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti fra cui il contrabbando di tabacchi.