Si presenta in Tribunale con un coltello, lo uso per mangiare Benevento. Protagonista un uomo sulla settantina

Lo uso per mangiare, ha detto alla guardia giurata alla quale lo ha consegnato. Un coltello di oltre 20 centimetri, del quale era in possesso un uomo sulla settantina che questa mattina si è presentato in Tribunale. Aveva anche una borsa, il vigilante di servizio all'ingresso gli ha chiesto di appoggiarla sul rullo del metal detector.

Lui lo ha fatto, poi ha tirato fuori la lama che custodiva in una tasca, con la quale, ovviamente, non avrebbe in alcun modo potuto accedere agli uffici. L'addetto alla vigilanza gli ha domandato perchè se andasse in giro con un coltello, lui glielo ha dato dopo aver offerto le sue motivazioni ed è entrato.

Una situazione che ha però fatto scattare l'allarme e le ricerche del protagonista della vicenda, infine rintracciato al quinto piano, al quale la polizia, nel frattempo intervenuta, ha sequestrato l'arma.