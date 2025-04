Benevento: rubano smartphone ad una ragazza: identificati grazie alle telecamere Denunciati un 14enne e un 18enne. Agenti della Volante ritrovano telefono in un'aiuola

Sono due giovanissimi, uno di appena 14 anni, l'altro di 18, i presunti autori del furto di uno smartphone di una ragazza, tutti di Benevento.

L'allarme è scattato quando la giovane ha chiamato il 113 denunciando il furto del suo smartphone. Raggiunta ed ascoltata, la vittima del furto ha spiegato l'accaduto agli agenti che, dopo pochi minuti, hanno potuto visionare le immagini di un sistema di videosorveglianza presente nella zona dove è accaduto il furto. Grazie ai fotogrammi, i poliziotti hanno individuato i due indagati ed hanno prima effettuato una perquisizione domiciliare e personale nei confronti del diciottenne, con esito negativo, poi svolto una scrupolosa perlustrazione delle zone circostanti l’abitazione, rinvenendo in un’aiuola lo smartphone rubato.

Condotti in questura, entrambi sono stati denunciati per furto in concorso, mentre il cellulare rinvenuto è stato restituito alla proprietaria.