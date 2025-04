Quel giovane a terra dolorante e in stato di choc: una serata di violenza Telese Terme. La rissa nel parco termale, ora i divieti del Questore

E' una vicenda della quale ci siamo già occupati all'epoca dei fatti, ma che ora si arricchisce dei 9 divieti di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di trattenimento ( nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi) disposti dal Questore Trabunella per nove giovani, oltre alla sospensione della licenza per la titolare di un locale.

I provvedimenti sono la conseguenza dell'episodio che si era verificato la sera del 1 febbraio, quando gli agenti del Commissariato di Telese Terme, allertati da una segnalazione per rissa, avevano rinvenuto un giovane riverso nel parcheggio delle terme. Era dolorante e in stato di choc, non era in grado di spiegare cosa gli fosse capitato. Erano stati i suoi amici ad offrire una versione, parlando di un'aggressione che aveva subito dinanzi ad un bar nel parco delle terme.

Dall'esame delle immagini registrate dalle telecamere dell'attività commerciale era invece emersa una zuffa violenta, forse scatenata da un battibecco nato quando a due minori stranieri era stato chiesto perchè si trovasero da quelle parti, alla quale avevano preso parte numerosi giovani, compresi alcuni che non avevano ancora 18 anni. Da qui le denunce, anche alla competente Procura di Napoli per i minorenni, e, poi, i divieti del Questore.

Alcuni giovani sono difesi dagli avvocati Antonio Leone, Massimo Scetta e Aldo Minauro. Per la titolare del locale l'avvocato Alessandro Della Ratta.