Vetrata spaccata con mattone e colpi in più attività commerciali: arrestato Benevento. Ai domiciliari un 43enne, contestata anche una tentata rapina

Il pm Giulio Barbato aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, ma il gip Loredana Camerlengo, dopo l'interrogatorio preventivo di alcuni giorni fa, ha disposto quella ai domiciliari per A.L., 43 anni, di Benevento, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri, dai quali l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo, si è presentato spontaneamente.

E' ritenuto il presunto responsabile di tre furti, di un altro tentato e di una tentata rapina.

I colpi contestati

L'elenco si apre con l'incursione fallita, il 6 luglio 2023, in un negozio a San Giorgio del Sannio del quale aveva mandato in frantumi con un mattone la vetrata della porta d'ingresso. Era però stato costretto a squagliarsela perchè scoperto da alcuni residenti nella zona. Tecnica identica – una pietra contro il vetro – , sempre quel giorno, ma nelle ore notturne, anche per introdursi nella farmacia a Fragneto Monforte ed impadronirsi dei 4500 euro custoditi nella cassa.

Dalla provincia a Benevento, con la tentata rapina, messa a segno con un'altra persona giudicata a parte, il 2 dicembre 2023, ai danni del conducente di un motociclo, che avrebbero avvicinato spacciandosi per carabiniere.

Gli ultimi due furti, ancora nel capoluogo, sono stati contestati in concorso con una 37enne siciliana, entrambi risalenti alla notte del 27 dicembre 2023: il primo al Corso Garibaldi, dove nel mirino era finito un bar dal quale erano stati portati via 70 euro, l'altro in via Traiano, dove le attenzioni erano state rivolte ad un bistrot dal quale erano 'spariti' 180 euro.

(foto di repertorio)