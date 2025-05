Occhio a quell'avviso. Hanno ragione di essere incazzati: è davvero uno schifo Benevento. Pensieri in libertà

La definizione è netta: “Siete dei grandissimi maleducati”; il successivo avvertimento non lascia spazio al dubbio: “La prossima volta ci sarete voi nella foto... con le dovute conseguenze!”. Occhio, dunque, a transitare dinanzi a quella villetta, ora non abitata, nella zona alta della città,e a dar prova di inciviltà.

Non esiste altro termine per qualificare il comportamento di chi, evidentemente confondendolo con un bidone della spazzatura, ha pensato bene di gettare nel giardino della casa, nascosti in mezzo all'erba, alcune salsicce e alcuni pezzi di carne. Un richiamo irresistibile per animali di ogni tipo che ha comprensibilmente mandato su tutte le furie il proprietario dell'immobile. Che, dopo aver immortalato la scena, ha affisso sul cancello d'ingresso un cartello al quale ha affidato la propria rabbia.

E' la vittima di turno di condotte francamente insopportabili, che trasudano un'arroganza ed un disprezzo degli altri. Gli esempi, purtroppo, non mancano: basta farsi un giro per apprezzare lo schifo lasciato sui marciapiedi dai cani che i loro padrini portano a spasso senza raccoglierne, come dovrebbero, i bisognini; o per notare ancora buste piene di immondizia abbandonate lateralmente ai cassonetti o a bordo strada.

Un repertorio che non fa onore ad una comunità che, per la stragrande maggioranza dei suoi appartenenti, cerca di rispettare le regole ed evitare di insozzare l'ambiente circostante. E' fin troppo banale sottolineare che si tratta di mancanza di educazione, quella che spinge a lanciare a terra la cicca o la carta della caramella invece che nel cestino dei rifiuti, pensando sempre di poterla fare franca.

Purtroppo capita sempre così: un dato che rafforza la tracotanza degli incivili e fa incazzare chi li subisce. Come dar loro torto?