Prodotti in vendita non conformi, decine di migliaia di prodotti sequestrati Operazioni della Guardia di Finanza in varie località nel Sannio

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali nell’ambito del piano di intervento per il contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti, insicuri, recanti false o fallaci indicazioni di origine, nonché alle forme di abusivismo commerciale organizzato.

Le operazioni nel Sannio

I finanzieri della Tenenza di Solopaca hanno rinvenuto presso un negozio di Telese Terme circa 82.500 prodotti, tra i quali adesivi ed accessori per l’estetica femminile, esposti per la vendita in un locale di circa trecento metri quadri, privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

Nel corso di un ulteriore controllo presso un esercizio commerciale della medesima località, i militari della Tenenza di Solopaca hanno accertato la presenza di circa 68.600 articoli di vario genere, tra i quali decorazioni per abiti e accessori per collane e bracciali, anch’essi privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

I militari del Gruppo di Benevento hanno accertato presso un esercizio commerciale del capoluogo di provincia la presenza sugli scaffali di circa 2.500 articoli, tra i quali accessori per capelli, portachiavi, braccialetti, orecchini e collane esposti per la vendita privi delle informazioni minime destinate ai consumatori.

Qualche giorno dopo, i militari del Gruppo di Benevento hanno effettuato, inoltre, un ulteriore accesso presso un esercizio commerciale del capoluogo sannita ove hanno accertato la presenza di circa 5.800 articoli tra i quali adesivi, collane e braccialetti privi delle indicazioni utili per il consumatore.

I responsabili delle predette attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per le violazioni riguardanti il Decreto Legislativo n. 206/2005. Per tutti sanzioni amministrative pari a 1.032 euro ed il sequestro della merce.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.