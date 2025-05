Auto in fiamme a Montesarchio: distrutta Land Rover Sul posto i vigili del fuoco di Bonea e i carabinieri della Compagnia caudina

Land Rover Freelander II in fiamme questo pomeriggio in via Marone a Montesarchio. Momenti di apprensione per il conducente che si è fermato non appena ha visto fuoriuscire le fiamme. Non è eslcuo che a provocare il rogo sia stato un problema elettrico o meccanico al fuoristrada. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco e i militari hanno effettuato un sopralluogo. Necessario l'intervento anche della servizi ecologici Colombo per la rimozione dle veicolo e la messa in sicurezza della strada.