Si arrampica su balcone, si intrufola in casa della ex e la picchia: arrestato Benevento. Indagine della Mobile, ai domiciliari un 36enne

Un mese fa era stato denunciato per maltrattamenti, aggravati dalla presenza dei figli minori, e rapina ai danni dell'ex compagna, ora è stato arrestato.

Ai domiciliari è finito un 36enne di Benevento, colpito da una ordinanza di custodia cautelare per stalking adottata in una indagine della Squadra mobile sui comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della donna. Secondo una prima ricostruzione, non accettando la conclusione della loro relazione, avvenuta a febbraio, e animato dalla gelosia, l'avrebbe ripetutamente tormentata con telefonate e messaggi, seguendone i movimenti.

Il 14 aprile, poi, dopo essersi arrampicato per raggiungere il balcone, si sarebbe intrufolato, attraverso una porta finestra, nell'appartamento della malcapitata. L'avrebbe minacciata, quindi si sarebbe avventato su di lei, le avrebbe strappato il telefonino dalle mani e l'avrebbe colpita, costringendola a fare ricorso alle cure dei medici dellospedale Fatebenefratelli. Il 36enne è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.