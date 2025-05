Arrestato, deve scontare 7 anni: va in carcere, poi viene rimesso in libertà Benevento. La Procura generale di Messina annulla l'ordine di esecuzione della pena per un 37enne

Era stato arrestato e trasferito in carcere, che ha però lasciato perchè l'ordine di esecuzione della pena è stato annullato. E' la decisione della Procura generale di Messina, che ha accoltot il ricorso dell'avvocato Antonio Leone per Gianluca De Florio, 37 anni, di Benevento, che era stato fermato per scontare 7 anni di reclusione derivanti da tre condanne: due a Benevento per droga, l'altra a Messina, per truffa e furto.

Il passo indietro si è reso necessario perchè il provvedimento iniziale non aveva tenuto conto, come osservato dalla difesa, né del calcolo preventivo della liberazione anticipata, né dell'insussistenza di motivi ostativi. Da qui l'annullamento dell'ordine di carcerazione a carico di De Florio, la cui pena è stata determinata in 3 anni e 6 mesi.