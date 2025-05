Cerca di sfuggire alla polizia cade e si frattura caviglie: piantonato al S. Pio Telese Terme: raid in una casa, fermato un 27enne di Moiano

Si è rotto le caviglie per cercare di sfuggire alla polizia. Risultato: deve operarsi ed ora è piantonato in ospedale, in stato di fermo.

Il protagonista è A. B., 27 anni, di Moiano: secondo una prima ricostruzione, gli agenti del commissariato di Telese avrebbero provato a bloccarlo come presunto responsabile di una incursione messa a segno nella tarda serata di ieri in un'abitazione della cittadina termale.

Un appartamento messo completamente a soqquadro, dal quale il giovane avrebbe provato ad allontanarsi. Avrebbe tentato di scavalcare un muro, ma sarebbe caduto, senza poter continuare la fuga per le lesioni riportate agli arti inferiori.

Soccorso, il 27enne è stato trasportato al San Pio, dove gli è stata diagnosticata la frattura delle caviglie, che renderà necessario l'intervento chirurgico, in attesa di poter definire la sua posizione. L'indagato è difeso dall'avvocato Teresa Meccariello.