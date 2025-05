In giro con auto sequestrata e patente internazionale intestata ad altri Benevento. Un 37enne di nazionalità straniera denunciato dalla Volante

Quando gli è stato chiesto il documento, non ha battuto ciglio. In cuor suo pensava, forse, di poterla sfangare, ma non è andata così perchè è stato denunciato per sostituzione di persona. Perchè era alla guida di un'auto, peraltro già sequestrata, con una patente internazionale sulla quale erano riporatati i dati di un altro uomo.

Un cittadino straniero come lui che ha 37anni, è in possesso di un regolare permesso di soggiorno e lavora abitualmente. Abita a Benevenyo, secopndo una prima ricostruzione la Volante lo ha fermato al rione Libertà. Era al volante di una Golf nera alla quale gli agenti del commissario capo Vincenzo Luisi hanno intimato l'alt per un controllo.

Dagli accertamenti è 'saltato fuori' che quella patente esibita ai poliziotti non era sua, e che lui, dunque, ne era sprovvisto, e che alla macchina erano stati in precenza aposti i 'sigilli amminsitartiv'. da qui la denuncia a suo carico.