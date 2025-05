Minacciano e tormentano una donna ed il figlio disabile: dovete morire bruciati Benevento. Chiesto il processo per una 39enne ed un 38enne

Sono accusati di aver tormentato due condomini: una mamma ed il figlio minore, che ha problemi di disabilità ed autismo.

E' per questo che il pm Licia Fabrizi ha chiesto il rinvio a giudizio di una 39enne ed un 38enne di Benevento che il 23 giugno, difesi dall'avvocato Elena Cosina, dovranno presentarsi dinanzi al gu Roberto Nuzzo. Sono stati tirati in ballo da un indagine che riguarda fatti che si sarebbero svolti da giugno ad ottobre 2024.

Un lasso di tempo nel quale i due imputati avrebbero molestato la donna ed un 15enne, assistiti dall'avvocato Daniela Cella. Ad entrambi avrebbero riservato pesanti offese e minacce. “Devo farvi morire bruciati mentre dormite, devo incendiarvi la macchina”, avrebbe gridato il 38enne.

Frasi insultanti ed intimidatorie sarebbero state pronunciate anche dalla 39enne, che in una occasione avrebbe aggredito il ragazzo, colpendolo con uno schiaffo e mettendogli le mani al collo, al quale l'uomo avrebbe invece stretto una cintura, provocandogli delle lesioni.