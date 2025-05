Si arrampica sul balcone della ex: mi blocchi solo per andare a ballare Benevento. Richiesta di rinvio a giudizio per un giovane di Paduli accusato di stalking

Sarà il gup Roberto Nuzzo, il 16 giugno, a decidere se spedire a processo, come ha chiesto il pm Chiara Maria Marcaccio, un ultraventenne di Paduli, accusato di stalking alla ex. I fatti vanno da febbraio 2023 a febbraio 2024, si sarebbero verificati a Benevento: sono finiti al centro di una indagine dei carabinieri che è stata scandita anche, due anni fa, dall'applicazione a carico del giovane, difeso dagli avvocati Antonio Leone e Domenico Vessichelli, del divieto di avvicinamento alla ragazza, assistita dall'avvocato Angelo Rosito.

I fatti contestati

Gli inquirenti sostengono che il giovane, non accettando la conclusione della relazione, avrebbe molestato la malcapitata con messaggi e telefonate di contenuto offensivo e minaccioso, presentandosi sotto la sua abitazione per incontrarla.

In una occasione, dopo averle tagliato la strada, l'avrebbe seguita e quando lei era entrata nel palazzo in cui abita, lui si sarebbe arrampicato sul balcone, ma sarebbe stato costretto ad allontanandosi per l'intervento dei genitori. Lui nonavrebbe desistito, contunando a tormentarla, soprattutto quando notava la ex in compagnia di amici e conoscenti. Per la poverina espressioni irripetibili: “Mi blocchi solo per andare a ballare, ma non ti liberi di me...”.