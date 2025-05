Investito, muore: il conducente dell'auto chiede di patteggiare Benevento. Il dramma del 4 aprile 2024, vittima un 85enne

Ha chiesto di patteggiare la pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni, il 7 luglio la decisione del giudice Roberto Nuzzo su E. M., 51 anni, di Benevento, chiamato in causa per la morte di un 85enne di Benevento avvenuta il 4 aprile 2024.

E' la vittima dell'incidente che si era verificato a contrada Capodimonte, lungo la strada che conduce ad Apice. Difeso dall'avvocato Bruno Camilleri, l'allora 50enne era alla guida di una Lancia Y che, nell'impegnare una curva, aveva investito l'anziano che procedeva a piedi in senso opposto, ma lungo il margine della corsia di transito della macchina.

Soccorso, il pensionato era stato trasportato in ospedale, dove, a distanza di alcune ore, il suo cuore si era fermato per sempre. Il pm Marilia Capitano aveva affidato al medico legale Francesca Iannaccone l'incarico dell'autopsia, in vista della quale erano stati 'avvisati' anche i familiari dell'85enne, assistiti dall'avvocato Vincenzo Regardi. Questa mattina l'udienza, slittata però per un difetto di notifica.