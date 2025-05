Mancata revisione e assicurazione: 76 verbali elevati dalla Polizia Municipale A Benevento i controlli con il sistema Targa System installato nelle auto dei vigili

Trentatrè violazioni riguardanti la copertura assicurativa e 43 per la mancata revisione periodica. Sono questi i numeri delle verifiche effettuate dalla Polizia Municipale a Benevento con l'utilizzo del sistema Targa System. Un occhio elettronico che legge le targhe dei veicoli e attraverso le banche dati in tempo reale può fornire indicazioni circa la regolare copertura assicurativa e del collaudo.

I controlli

L’attività di controllo del territorio da parte della Unità Operativa di Polizia Stradale della Polizia Municipale, prosegue con particolare intensità grazie all’utilizzo del sistema Targa System, uno strumento tecnologico avanzato che consente, in tempo reale, di rilevare e segnalare i veicoli privi di copertura assicurativa e/o revisione obbligatoria.

L’uso del dispositivo, installato sui mezzi in dotazione o posizionato in punti strategici del territorio comunale, consente di elevare significativamente il livello di sicurezza stradale, tutelando i cittadini rispettosi delle norme e contribuendo a ridurre il numero di veicoli potenzialmente pericolosi in circolazione.

Le verifiche

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio, anche in modalità dinamica, per garantire il rispetto delle normative vigenti e promuovere una mobilità sempre più sicura e responsabile.