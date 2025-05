Droga lanciata dall'appartamento, condannato un 34enne Benevento. Rito abbreviato, 1 anno e 6 mesi

Un anno e 6 mesi. E' la condanna con rito abbreviato decisa dal gup Salvatore Perrotta, esclusa la recidiva e riqualificata l'accusa nell'ipotesi più lieve, per Roberto Fallarino (avvocato Antonio Leone), 34 anni, di Benevento, per il quale il Pm aveva chiesto 4 anni e 9 mesi. Per lui l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack ed hashish, relativa a fatti che si sarebbero svolti tra febbraio, luglio ed agosto 2023, finiti al centro di una ordinanza di custodia cautelare che aveva colpito Fallarino nell'aprile dello scorso anno.

Ad innescare l'attività investigativa dei militari era stato, nel maggio 2023, il controllo di una Opel Astra con a bordo due persone che, fermate, erano state trovate in possesso di sostanza stupefacente, a loro dire acquistata da Fallarino. Da qui prima le intercettazioni telefoniche, poi le immagini fissate da una telecamera piazzata sulla parte posteriore dell'immobile in cui abita il giovane, che avrebbe agito anche con il lancio di dosi dal suo appartamento.

Un modus operandi che sarebbe stato confermato a fine agosto 2023, quando avrebbe gettato da una finestra della sua casa un involucro, che un acquirente avrebbe raccolto e nascosto negli slip, con due dosi di cocaina e crack, sequestrate, al pari di 4 dosi di hashish trovate nell'auto quando il consumatore era stato bloccato.