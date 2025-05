A Baselice la scuola in visita dai Carabinieri Per promuovere la cultura della legalità nelle nuove generazioni

Nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità, gli alunni della quinta classe della scuola primaria Padre Pio di Baselice, accompagnati dai loro insegnanti, sono stati ospiti della Stazione di Baselice, dove il Comandante, Maresciallo Francesco Pio Tomaiuolo li ha accolti, insieme ai suoi collaboratori, negli uffici in cui i Carabinieri lavorano ogni giorno, mostrando loro come si svolge una tipica giornata in caserma, proprio come accade in tante fiction e trasmissioni televisive.

I giovani scolari hanno visto da vicino e toccato con mano la gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo che svolge il servizio di pronto intervento nelle 24 ore quotidiane a tutela della sicurezza di tutti i cittadini e degli utenti della strada.

Curiosità, confronto e omaggi per i piccoli

Costruttivo e vivace è stato il dialogo fra i rappresentanti dell’Arma ed i piccoli studenti sulle più disparate tematiche correlate alla legalità e sulle tante curiosità espresse da loro. Alla fine dell’incontro c’è stato un momento conviviale che ha visto l’omaggio per ogni alunno, da parte del Comandante e dei militari della Stazione, di una sacca multiuso di colore rosso e blu in ricordo della visita fatta ai Carabinieri del loro paese, contraccambiato con una brochure sugli articoli fondamentali della Costituzione Italiana arricchita da commenti e considerazioni degli scolari, che hanno sentitamente ringraziato i militari per il lavoro che svolgono ogni giorno al servizio della comunità.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento sostiene ogni iniziativa di confronto e d’incontro con gli studenti e gli insegnanti delle scuole d’ogni ordine e grado del territorio per promuovere la cultura della legalità nelle nuove generazioni.