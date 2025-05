Scopre due balordi in casa, loro lo fanno cadere e se la squagliano Benevento. E' accaduto nella zona alta della città

Sono riusciti ad introdursi in un appartamento, ma il proprietario li ha scoperti. E loro, per guadagnare la fuga, l'hanno fatto cadere. Teatro della tentata rapina, la zona alta di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, penetrati in casa di un anziano, due balordi puntavano ad impadronrirsi di soldi e preziosi. La vittima li ha però sorpresi sul più bello, inducendoli a scappare. E quando il malcapitato ha provato in qualche modo ad opporsi, non hanno avuto scrupoli: l'hanno strattonato e spinto, facenolo finire sul pavimento. Non gravi, per fortuna, le conseguenze, accertate dai sanitari del 118.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, che hanno avviato le indagii per risalire agli autori del'incursione.