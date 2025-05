Accusati di furto di caffè in due supermercati, arrestati due napoletani Benevento. Fermati da Mobile e Volante, sono ai domiciliari

Decine di confezioni di caffe che avrebbero rubato in due supermercati a Benevento e San Giorgio del Sannio. E' per questo che la Squadra mobile e la Volante hanno arrestato Vincenzo e Andrea P., 22 e 27 anni, due fratelli napoletani, ora ai domiciliari.

Secodo una prima ricostruzione, sono ritenuti i presunti responsabili di due episodi. Tutto è iniziato in città, in un centro commerciale, dal quale avrebbero fatto sparire 50 e passa pacchi di confezioni di caffè, per un valore di 600 euro. La loro azione non è però passata inosservata, sul posto è intervenuta la polizia.

Erano arrivati a Benevento con un'auto presa a noleggio, nella quale è stata ritrovata la merce trafugata. Oltre ad essa anche altri pacchi di caffè dei quali è stata definita la provenienza attraverso l'analisi dei telefoni e del gps. Dati che li hanno collocati a San Giorgio del Sannio, in un'attività commerciale nella quale avrebbero colpito in precedenza senza esere scoperti.