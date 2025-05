Lunedì l'autopsia di Michele morto a 50 anni: indagato un giovane di Casalduni Benevento. L'incidente lungo la statale 87 costato la vita all'uomo di Morcone

Luned' mattina, come anticipato ieri, l'affidamento dell'incarico da parte del pm Flavia Felaco, a seguire, curata dal medico legale Francesca Iannaccone, l'autopsia di Michele, il 50enne di Morcone, dipendente di un'azienda del posto, morto nell'incidente lungo la statale che da Benevento porta a Campobasso.

Era al volante di una Peugeot 208 che in territorio di Morcone era entrata in rotta di collisione con una Mercedes condotta da un 28enne di Casalduni. Difeso in questa fase dall'avvocato Antonella Tornusciolo, è stato 'avvisato', come indagato, per consentirgli, se lo vorrà, di nominare un proprio consulente. Una facoltà concessa, ovviamente, anche alle parti offese: i familiari del 50enne ed il 23enne di Pontelandolfo che era a bordo della Mercedes. Sia lui che il 28enne erano stati trasferiti in codice rosso in ospedale.

Niente da fare, invece, per Michele, che stava andando a prendere un figlio che tornava da Napoli.