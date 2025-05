Con l'auto a pochi metri da Mercedes della ex che non può avvicinare: arrestato Benevento. Violazione della misura, ai domiciliari un 66enne

Avrebbe violato il divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, alla parte offesa. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 66enne di Benevento che da alcuni mesi era sottoposto alla misura per una ipotesi di stalking ai danni della donna con la quale aveva avuto una relazione.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato fermato alla contrada Capodimonte al volante di una Fiat Cinquecento: un'auto che non avrebbe potuto guidare perchè senza patente, con la quale stava procedendo a distanza di poche decine di metri, e non dei 500 metri minimi previsti, dalla Mercedes della ex, assistita dall'avvocato Giovanni Palermo.

Condotto in caserma, è stato arrestato e, su disposizione del pm Chaiara Maria Marcaccio, sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Daniele Cella.

Come si ricorderà, l'uomo era già finito agli arresti in casa per la stessa violazione che gli era costata poi la condanna a 7 mesi.