Guida senza patente, denunciato un 15enne a Telese Terme Il giovane fermato dagli agenti del Commissariato

Gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno denunciato un 15enne per guida senza patente. L'adolescente è stato fermato lungo le via della cittadina termale mentre era alla guida di uno scooter. Dagli accertamenti dei poliziotti è peraltro risultato che il giovane era già stato fermato per lo stesso reato.