Fiat Panda in fiamme nella notte al Rione Ferrovia a Benevento E' accaduto in via Nuzzolo. Danneggiata anche una Lancia Y

Seconda auto in fiamme nella notte al rione ferrovia in due settimane. Questa volta il fuoco ha avvolto una Fiat Panda che il proprietario aveva lasciato in sosta in via Nuzzolo. Il veicolo, probabilmente in seguito all'incendio si è mosso ed ha urtato una Lancia Y parcheggiata nei pressi, danneggiandola. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale e i carabinieri. Spento il rogo, i militari hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio e rilevare i danni all'altro veicolo coinvolto.

Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.

Il precedente

Nella notte tra il 7 l'8 maggio scorsi, sempre nella stessa zona, in via De Longis, ad essere stata avvolta dalle fiamme era stata una Mercedes Classe A. Anche in quell'episodio era rimasta danneggiato un altro veicolo: una Kia parcheggiata a lato della Mercedes.