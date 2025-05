Scuola non sistemata e sanificata dopo elezioni: alunni costretti a tornare casa E' accaduto alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo. Neo sindaco De Pierro: attivati subito

Amara sorpresa questa mattina per genitori, insegnanti e piccoli alunni della scuola del Perrillo, frazione del comune di Sant'Angelo a Cupolo al centro delle scorse elezioni amministrative.

L'edificio, seggio elettorale, infatti, alla ripresa delle attività didattiche di questa mattina non è risultato agibile per via della mancata pulizia e sanificazione degli ambienti interessati dal seggio elettorale.

Vibrante la protesta dei genitori. Sul posto è immediatamente intervenuto il neo sindaco eletto Alessandro De Pierro che ha da subito attivato la macchina comunale per avviare le pulizie degli ambienti e la sanificazione.

“Sono dispiaciuto per l'inconveniente che ha causato disagi alle famiglie e in particolare ai piccoli alunni” ha spiegato a Ottopagine.it il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo che a poche ore dall'insediamento si è trovato di fronte il problema. “Stiamo provvedendo alla sanificazione e sistemazione ulteriore della scuola e nel frattempo stiamo capendo cosa abbia causato l'inconveniente di questa mattina”.

In pratica sembra che le pulizie avevano riguardato solo una parte dell'edificio e non tutti gli ambienti utilizzati.