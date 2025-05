Pistola e proiettili su un armadio della camera da letto, arrestato un 32enne Melizzano. Perquisizione del Commissariato di Telese Terme, il giovane in carcere

Lo hanno arrestato per detenzione illegale di un'arma. E' l'ipotesi di reato contestata a P. E., un 32enne di Melizzano, dagli agenti del Commissariato di Telese Terme.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato destinatario di una perquisizione dell'abitazione, nel corso della quale, sistemata in un borsello appoggiato su un armadio nella camera da letto, è stata rinvenuta una pistola con una matricola non completamente leggibile, che il giovane non poteva possedere.

Sequestrati anche alcuni proiettili calibro 6.35. Su disposizione del sostituto procurataore Patrizia Filomena Rosa, l'indagato è stato condotto in carcere. E' difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli.