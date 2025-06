Vigili del Fuoco. Dopo 33 anni di servizio in pensione il caporeparto Luongo Saluto dei colleghi ad Antonio che ora potrà dedicare più tempo alla sua passione musicale: i Pooh

Il primo giorno di giugno 2025 per il caporeparto dei vigili del fuoco Antonio Luongo rappresenta un nuovo traguardo professionale e personale: la meritata pensione dopo 33 anni a servizio del Corpo e della comunità.

Entrato nei vigili del fuoco nell'agosto del 1992, Antonio aveva già però maturato un'importante esperienza lavorativa come discontinuo dal 1987 al 1990, poi il concorso vinto come permanente e l'avvio di una bella carriera.

Ed ora Antonio potrà dedicare più tempo ed energie alla sua grande passione che coltiva da tanti anni: quella per la musica e in particolare per i Pooh, gruppo musicale per il quale Antonio ha sempre coltivato con dedizione ed anche professionalità grazie alla sua band musicale.

Assegnato come primo incarico al comando provinciale vigili del fuoco di Modena, dopo aver prestato servizio anche a Roma, Salerno ed Avellino, il caporeparto Luongo nel luglio del 1998 arrivò a Benevento dove ha maturato la maggior parte della sua esperienza lavorativa.

Nel 2012 la promozione a caposquadra e a seguire il trasferimento al comando di Napoli presso il distaccamento di Ischia. Nel 2019 il rientro nel Sannio e nel 2022 la nuova promozione come caporeparto del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Una lunga carriera scandita anche dalla partecipazione ad importanti e purtroppo anche drammatiche operazioni di soccorso a causa di calamità che hanno colpito il Paese come la frana di Quindici e Sarno, il terremoto di l'Aquila, in Emilia Romagna e in Umbria.

L'altro giorno la timbratura dell'ultimo cartellino in uscita a fine turno di lavoro.

Al caporeparto Antonio Luongo gli auguri per una vita ancora ricca di tante soddisfazioni dai colleghi del comando provinciale vigili del fuoco di Benevento con in testa il comandante Mario Bellizzi.