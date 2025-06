Controlli, denunce e segnalazioni: il bilancio dei servizi dei carabinieri Chiuso un locale in provincia. Verifiche nei luoghi della movida

Denunce, multe e controlli negli ultimi giorni nel Sannio da parte dei carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato una serie di verifiche agli automobilisti e anche nei locali.

A Pesco Sannita, i carabinieri della Stazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e personale dell’ASL di Benevento hanno svolto un’ispezione mirata in un esercizio commerciale. L’intervento ha portato alla denuncia del titolare “per gravi irregolarità: mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), impiego di un lavoratore in nero e carenze igienico-sanitarie rilevanti; nei confronti del locale è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, la revoca della Scia ed elevate sanzioni amministrative per oltre 1.900 euro. Il controllo è frutto di una sinergia operativa che testimonia il forte impegno delle istituzioni locali nel garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute pubblica".

Infine, durante i servizi straordinari di controllo notturno disposti nel centro cittadino di Benevento e nelle zone della movida, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno fermato un 19enne della provincia nella notte tra venerdì e sabato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish. Per lui è scattato il ritiro della patente e la segnalazione al Prefetto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.

Un bilancio che evidenzia l’instancabile dedizione dei Carabinieri nel presidio del territorio, a tutela dei cittadini, anche e soprattutto nei giorni di festa, garantendo presenza, prevenzione e interventi rapidi ed efficaci e riaffermando il ruolo di riferimento nella difesa della legalità e nella salvaguardia del tessuto sociale del Sannio.