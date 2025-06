Nove ragazzini si perdono in montagna, rintracciati e portati in salvo L'intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri tra Solopaca e Frasso Telesino

Momenti di paura nella giornata di ieri per nove ragazzini che si erano persi in un'area boschiva tra i comuni di Solopaca e Frasso Telesino mentre stavano facendo un'escursione. I giovani, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, quando hanno capito che non riuscivano più a ritrovare il sentiero, hanno lanciato l'allarme con un telefonino ad uno dei genitori che ha immediatamente allertato il 113. sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato di Telese Terme e i carabinieri che hanno perlustrato l'area e individuato i giovani che sono stati poi condotti sulla strada dove ad attenderli c'erano i genitori che hanno così potuto tirare un respiro di sollievo.