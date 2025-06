Accusati di essere "furbetti del cartellino": assolti tre dipendenti comunali Benevento. La sentenza del giudice Pezza per alcuni dipendenti del Comune di Pietradefusi

Erano accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di violazione della legge sul pubblico impiego, sono stati assolti perchè il fatto non sussiste e, per qualche contestazione, per la lieve tenuità del fatto.

E' quanto deciso dal giudice Sergio Pezza, del Tribunale di Benevento, per tre dipendenti del Comune di Pietradefusi chiamati in causa, al pari di altri quattro colleghi che avevano già scelto il patteggiamento e la messa alla prova, come presunti “furbetti del cartellino”.

Si tratta dell'architetto Antonio De Marco, responsabile dell'ufficio tecnico, del geometra Orlando Pontillo, componente dello stesso ufficio, difesi dall'avvocato Vincenzo Todesca, e del ragioniere Antonio De Iesu, assistito dall'avvocato Stanislao Lucarelli. Tirati in ballo da una indagine in materia di assenteismo, avevano sempre respinto ogni addebito, sostenendo che la loro assenza dagli uffici era legata sempre a motivi di lavoro.

Oggi la discussione, poi la sentenza di assoluzione.