"Bancarotta e debiti con l'Erario per oltre 4 milioni e mezzo": a giudizio Benevento. Società fallita, amministratore a processo. 2) Droga, prosciolte cinque persone

Rinviato a giudizio dal gup Loredana Camerlengo, come aveva chiesto la Procura, Gaetano De Franco, 49 anni, di Benevento, accusato di bancarotta. Difeso dall'avvocato Antonio Leone, è stato tirato in ballo da una indagine della guardia di finanza come amministratore unico della 'Costruzioni D&G', dichiarata fallita dal Tribunale nel 2021.

Secondo gli inquirenti, avrebbe sottratto libri e scritture contabili della società, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Inoltre, a detta dell'accusa, avrebbe gestito la società con modalità che avrebbero determinato il progressivo dissesto; in particolare, non avrebbe versato le imposte, causando una esposizione debitoria nei confronti del'Eraio di oltre 4 milioni e mezzo di euro. IL processo partirà il 5 febbraio 2026.

Droga, non luogo a procedere per cinque persone

Erano accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, nei loro confronti è stato dichiarato il non luogo a procedere. L'ha deciso il gup Loredana Camerlengo, accogliendo una eccezione della difesa relativa alla contestazione di una condotta perdurante per fatti che si esaurivano nel 2016, quando l'attività investigativa si era fermata. Il proscioglimento è scattato per tre persone di Benevento e due di San Giorgio del Sannio e San Martino Sannita, difese dagli avvocati Antonio Leone e Pierluigi Pugliese.