Nel Sannio reati in calo ma resta fondamentale denunciare VIDEO e FOTO Festa dell'Arma. Invito del comandante provinciale dei Carabinieri, Calandro. TUTTI I NOMI PREMIATI

“È necessario che gli imprenditori sanniti abbiano fiducia nelle Istituzioni, denunciando sempre ogni tentativo di interferenza dei sodalizi camorristici”.

Questo l'invito che arriva dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Benevento Enrico Calandro durante il suo discorso il 211esimo anniversario della Fondazione.

Esortazione a denunciare qualsiasi forma di illegalità o pericolo che è destinata maggiormente ai cittadini affinchè l'azione di prevenzione dei reati sia sempre efficacia. Collaborazione, dunque quella chiesta dal numero uno dell'Arma sannita che ha ringraziato le altre forze dell'ordine, il Prefetto Raffaela Moscarella e tutte le istituzioni.

L'intervento del colonnello Calandro

Nel suo intervento l'alto ufficiale ha riferito che una delle esigenze prioritarie delle comunità è sicuramente la presenza e la vicinanza dello Stato, che l’Arma garantisce nella provincia di Benevento con le 35 Stazioni Carabinieri, espressione concreta della vocazione alla prossimità ai quasi 300 mila cittadini sanniti, come testimonia il 78% dei delitti perseguiti nel 2024 su tutto il territorio provinciale. Prossimità che viene esplicata anche attraverso una peculiare attività di controllo del territorio, in grado di garantire aderenza alle esigenze della collettività e tempestività nella risposta alle minacce per la sicurezza pubblica.

Il bilancio

Nel 2024 i Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento hanno svolto complessivamente circa 26.000 servizi di controllo del territorio, con un media giornaliera di 70 servizi, permettendo alle pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni Carabinieri di controllare oltre 120.000 persone e 90.000 veicoli. Il dispositivo territoriale è stato anche integrato dall’impiego delle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania, disposto dal Comando Generale dell’Arma, in linea con le analisi formulate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo sforzo profuso è tangibile nella lettura dei dati riferiti al 1° quadrimestre di quest’anno, che fanno registrare un calo del 27% dei furti in abitazione.

Carabinieri Forestali

Il Comandante Provinciale ha poi evidenziato la valenza strategica della componente forestale, con il Gruppo di Benevento, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e i 12 Nucleo Forestali, quotidianamente impegnati nella “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, così come sancita dalla nostra Carta Costituzionale.

La commozione

Parole dal cuore in ricordo dei caduti quelle utilizzate dal comandante provinciale che con commozione ha rivolto il suo pensiero ai “figli di questa provincia che hanno dato la loro vita per il bene della collettività: Mar. Francesco Pepicelli di Sant’Angelo a Cupolo e Appuntato Scelto Tiziano Della Ratta di Sant’Agata de’ Goti (Medaglie d’Oro al Valor Militare); Maresciallo Maggiore Vito Ievolella di Benevento, Maresciallo Gennaro Soricelli di San Nazzaro, Appuntato Vittorio Vaccarella di Ponte e il Carabiniere Elio Di Mella di Morcone (Medaglie d’Oro al Valor Civile) e Carabiniere Pasquale Ruggiero di Airola (Medaglia d’Oro al Merito Civile).

Le premiazioni

Compiacimento del comandante della Legione carabinieri “Campania”

Luogotenente carica speciale Carmine Antonio Rapuano; luogotenente carica speciale Raffaele Iannella; brigadiere capo qualifica speciale Alberto Maria Buono; appuntato scelto qualifica speciale Roberto Colarusso. (Comandante e addetti al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Benevento)

“Comandante e addetti a nucleo informativo di comando provinciale, con professionalità e senso del dovere fornivano determinante contributo ad attività di ricognizione info-investigativa che consentiva l’emissione, da parte della prefettura di benevento, di dieci provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di società risultate di fatto sotto il controllo della criminalità organizzata, riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica e delle autorità locali, contribuendo cosi’ ad esaltare il prestigio dell’istituzione”

Benevento, settembre 2021 – febbraio 2024

Capitano Francesco Lonigro; luogotenente carica speciale Antonio Quaglia; brigadiere capo Giovanni De Simone; brigadiere Gabriele Cecere; brigadiere Bruno Porreca; appuntato scelto qualifica speciale Sabino Gabriele Lamonaca (Comandante e addetti al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento)

“Comandante e addetti a nucleo investigativo di comando provinciale, con professionalità, acume investigativo e senso del dovere fornivano determinante contributo ad attività di indagine che consentiva di smantellare un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, esercizi commerciali e rivendite di tabacchi. l’operazione, conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti, riscuoteva il plauso dell’opinione pubblica e delle autorità locali, contribuendo cosi’ ad esaltare il prestigio dell’istituzione”

Province di Benevento, Napoli e Caserta, ottobre 2022 – giugno 2024.

Capitano Giuseppe Friscuolo; luogotenente Luigi Panella; maresciallo Fernando Cerulo; brigadiere Vincenzo Guida (Comandante e addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento)

Al maresciallo capo Antonio Pellegrini; appuntato scelto qualifica speciale Emiliano La Porta; appuntato scelto qualifica speciale Roberto Pegno (Comandante e addetti alla Stazione di San Leucio del Sannio).

“Comandante e addetti di nucleo operativo e radiomobile di compagnia capoluogo e comandante e addetti di stazione distaccata, con professionalità e determinazione, partecipavano ad attività di indagine che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabili, in concorso, di tortura, sequestro di persona e rapina per un’aggressione consumata in danno di tre giovani, di cui uno minorenne”

Provincia di Benevento, dicembre 2023 – marzo 2024

Luogotenente carica speciale Massimiliano D’Onofrio; maresciallo capo Cristian Voli; brigadiere capo qualifica speciale Antonio Maddaloni (Comandante e addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita)

“Comandante e addetti a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, con professionalità e determinazione partecipavano ad attività d’indagine che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di quattro operatori socio-sanitari, ritenuti responsabili di maltrattamenti nei confronti di anziani non autosufficienti ospiti di una casa albergo per anziani”

Cerreto Sannita (BN), febbraio – agosto 2024

Elogio del comandante provinciale carabinieri di Benevento

Maresciallo Orazio Nardone e all'appuntato scelto qualifica speciale Pasquale Stravato, rispettivamente comandante e addetto alla Stazione di Pesco Sannita

“Comandante e addetto a stazione distaccata, con professionalità e determinazione, partecipavano a repentina attività di ricerca di un anziano disperso, che veniva rintracciato in località impervia e messo in salvo dopo aver prestato i primi soccorsi, dimostrando coraggio, spirito di sacrificio e assoluta dedizione al servizio”

Pesco Sannita (BN), 1° maggio 2025