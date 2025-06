Comprano in rete, all'estero, pistole aria compressa: perquisizioni della Mobile Benevento. Si tratta di armi con una potenza di fuoco che rende obbligatori i controlli

Si sono visti piombare in casa, all'improvviso, la Squadra mobile. Cercavano alcune armi ad aria compressa, gli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, che hanno fatto tappa a San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti e Pietrelcina, dove hanno sequestrato alcune pistole ad aria compressa acquistate all'estero, via internet, da due uomini ed una donna.

Gli interessati sono rimasti ovviamente sorpresi, a loro è stato spiegato, perchè non lo sapevano, che la vendità è libera al di sotto di un certo livello di potenza di fuoco, oltre il quale, invece, in assenza dei controlli centrali, scatta la violazione della legge sulle armi.

Il sequestro è stato convalidato dal pm Olimpia Anzalone. Difesi, tra gli altri., dagli avvocati Angelo e Sergio Rando, i tre sanniti farebbero parte di una lunga lista di acquirenti che in tutta Italia avrebbero effettuato gli acquisti in rete. Un dato che sarebbe emerso in una indagine diretta dalla Procura di Viterbo.

