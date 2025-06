Due cittadini ivoriani fermati e condotti dalla Polizia nei centri per rimpatrio Entrambi saranno espulsi nei territori di origine

Due immigrati irregolari sono stati fermati, controllati ed accompagnati dagli agenti della Questura di Benevento nei rispettivi centri di accoglienza per l'espulsione. Nel primo caso è stato emesso un decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma – Ponte Galeria, dove veniva condotto da personale della Polizia di Stato in attesa dell’accompagnamento alla frontiera. Per un altro cittadino ivoriano irregolare, anch’egli destinatario di decreto della Commissione Territoriale di Caserta di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza è invece scattato l'accompagnamento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (PZ) ai fini del successivo rimpatrio nel paese di origine.