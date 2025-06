Prof vuole documenti graduatorie, preside assolta da omissione atti di ufficio Benevento La sentenza

Era accusata di omissione in atti di ufficio, è stata assolta perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza del Tribunale per Grazia Elmerinda Pedicini (avvocato Antonio Leone), chiamata in causa come dirigente, fino al settembre 2019, dell'Istituto Galilei – Vetrone di Benevento.

L'imputazione era relativa ad ua richiesta di accesso agli atti prodotta a fine maggio 2019 da un docente del'Istituto (assistito dall'avvocato Antonio Cerreto), per visionare e fare copia delle documentazione sulle graduatorie di II e III fascia del personale docente.

La richiesta riguardava, in particolare, i documenti presentati da un altro prof per gli anni 2014-2017 e 2017-2020, utili a determinare i punteggi e le posizioni nelle graduatorie. Un'istanza alla quale, trascorsi trenta giorni, Pedicini non avrebbe dato seguito. Oggi la conclusione del processo e la sua assoluzione.