Società fallita e passivo di 800mila euro: accusa prescritta per imprenditore Benevento. La sentenza

Non doversi procedere per inteervenuta prescrizione del reato. L'ha dichiarato il giudice Fallarino nel processo a carico di G. P. di Benevento, accusato di bancarotta come socio accomandatario di una società impegnata nel settore della vendita di pneumatici fallita nel 2017.

All'imputato, difeso dall'avvocato Davide D'Andrea, veniva contestata la presunta mancata tenuta di libri e scritture contabili nei tre anni precedenti il fallimento, e, secondo gli inquirenti, di aver aggravato il dissesto della società, fino ad un passivo di oltre 800mila euro.

Un quadro emerso dalle indagini della guardia di finanza, cui era seguita la citazione a giudizio firmata dal pm Giulio Barbato.