"Ha evaso imposte per oltre 900mila euro", assolto un 63enne Napoli. La sentenza per un 63enne di Ceppaloni

E' stato assolto dal giudice Casella del Tribunale di napoli, “pur permanendo il ragionevole dubbio che abia commesso il fatto”. E' la sentenza pronunciata al termine del processo a carico di Bosca Zahareia (avvocato Ugo Di Somma), 63 anni, di Ceppaloni, tirato in ballo da una indagine della guardia di finanza di Como e, poi, di Napoli, che aveva prospettato nei suoi confronti l'accusa di omessa dichiarazione.

I fatti risalivano al 2021 ed erano relativi al ruolo dell'imputato come liquidatore della società Leomedia srl. Secondo gli inquirenti, non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi per il 2019, ed in questo modo avrebbe evaso le imposte per un importo di oltre 900mila euro.

Qualche gorno fai la discussione, con il Pm che aveva chiesto la condanna a 2 anni, non accolta dal giudice che, seppure con la formula dubitativa, ha assolto il 63enne, come sollecitato dalla difesa.