Tabacco di contrabbando in un furgone: Moldavi denunciati dalla Finanza I due viaggiavano a bordo di un furgone con targa rumena: fermati lungo la Telesina

Oltre 150 chilogrammi di tabacco di contrabbando sequestrato dalla Guardia di Finanza nel Sannio che ha sequestrato sia il furgone che 5mila 700 euro trovati in possesso dell'autosta.

L'operazione dei militari della Tenenza di Solopaca è scattata nel territorio di San Salvatore Telesino, lungo la Statale 372.

I finanzieri hanno intimato l'alt al furgone con targa rumena. A bordo due cittadini moldavi.

Durante la perquisizione del mezzo i militari hanno rinvenuto una scatola di cartone contenente154 chili di tabacco trinciato.

A quel punto i controlli sono stati estesi anche ai due moldavi che sono stati trovati in possesso di denaro contante sia in euro che in leu rumeni per un valore complessivo corrispondente a 5.700 euro presumibilmente provento di reato.

Il tabacco ovviamente era trasportato senza documentazione e per questo per i due moldavi sono stati denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati. Sono in corso indagini al fine di accertare la provenienza del tabacco e a chi fosse destinato.

“Il contrabbando – spiegano dal comando provinciale di via Bologna - rappresenta un grave fenomeno criminale che, oltre a causare ingenti perdite di gettito erariale, lede la leale concorrenza del mercato. Lo sforzo operativo del Corpo nello specifico settore è volto a disarticolare la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, mediante servizi sulle rotabili maggiormente interessate dai traffici illeciti nonché attraverso l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria”.