Negli slip la carta stagnola con la droga, messa alla prova per un 17enne Benevento. La decisione del Gip del Tribunale per i minori di Napoli

Per 6 mesi è stato sottoposto prima alla permanenza in comunità, poi a quella in casa: una misura che il Gip del Tribunale per i minori di Napoli,dopo aver riqualificato in una forma più lieve l'addebito iniziale, ha ora revocato, disponendo la messa alla prova per il 17enne di Benevento, difeso dall'avvocato Antonio Leone, che a dicembre era stato arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.

Erano stati i carabinieri a bloccare il giovane in strada e a trovargli addosso, nascosti negli slip ed avvolti nella carta stagnola delle tavolette di cioccolato di una nota marca, oltre 200 grammi di hashish. Atri 10 grammi, al pari di un coltello e di un bilancino, erano stati rinvenuti e sequestrai al termine di una perquisizione dell'abitazione.

Durante la convalida, il 17enne aveva rivendicato l'uso personale della droga, sostenendo di averla acquistata a Roma da un cittadino extracomunitario, contattato via Telegram, che gliel'aveva venduta già confezionata così come l'avevano scoperta i militari.