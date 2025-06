Dramma in Valle Vitulanese, 69enne muore travolto dal trattore a cingoli La tragedia nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Cacciano

Troppo gravi le ferite riportate dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando. È morto così Angelo s, un 69enne di Cacciano frazione di Cautano, in Valle Vitulanse.

L'allarme è scattato poco prima delle 14 quando una persona ha notato il trattore a cingoli ribaltato in un terreno impervio alla località Loreto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento, l'ambulanza del 118 e dell'Unità di Rianimazione Croce Rossa e i carabinieri.

Tutto inutile per il 69enne morto sul colpo sotto il pesante mezzo con il quale sembra stesse pulendo un fondo agricolo. Ai vigili dle fuoco non è rimasto altro da fare che sollevare il mezzo e recuperare il malcapitato. Un dramma che ha scosso l'intera Valle.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo si trovava in quel terreno con il mezzo agricolo con dietro una trinciasermenti che solitamente viene utilizzata per trinciare erbacce e arbusti quando per cause in corso di accertamenti è finito in un vallone nel quale il mezzo si è ribaltato.