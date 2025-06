Ha sparato perchè pensava che nell'auto ci fossero dei ladri: ma è davvero così? Il grave episodio a Dugenta

E' una ipotesi di cui abbiamo già dato conto ieri: avrebbe sparato perchè pensava, erroneamente, che in quella macchina ci fossero dei malintenzionati. Sarebbe stata questa la molla che avrebbe spinto un uomo di Dugenta, la cui posizione è al vaglio del pm Marilia Capitanio e dei carabinieri, ad imbracciare una carabina e far fuoco, ferendo due 30enni che alla contrada Lamia intorno alle 6 si di ieri muovevano a bordo di una vecchia Panda 4x4 bianca.

Come anticipato da Ottopagine, uno – I.C.- era stato colpito ad una mano, l'altro – P. A.- all'addome, entrambi erano stati trasportati in ospedale. Il secondo in prognosi riservata, anche se le sue condizioni sarebbero leggermente migliorate. Condizionale d'obbligo, come la necessità di accertare la fondatezza del movente di un gesto comunque grave che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche che per fortuna non si sono verificate.

E' una delle ipotesi alla quali stanno lavorando gli inquirenti, che non ne escludono, anzi, altre che rimandano a scenari diversi. In attesa che l'attività investigativa faccia chiarezza, resta lo sconcerto che la vicenda ha suscitato nella comunità dugentese.