Cade dalla mountain bike in una zona impervia: recuperato dai Vigili del Fuoco Ciclista ferito e trasportato in ospedale dopo essere stato individuato sui monti in Valle Caudina

Sono durate alcune ore le operazioni dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e del comando provinciale per individuare e successivamente recuperare un ciclista rimasto ferito in una zona montana e impervia nel territorio di Sant'Agata de' Goti, in Valle Caudina.

L'uomo mentre si trovava in bicicletta lungo un sentiero impervio ha evidentemente perso il controllo della sua mountain-bike ed è rovinato tra la vegetazione finendo in un canalone.

Per fortuna è riuscito a far scattare l'allarme con il suo telefono cellulare. Sul posto, due squadre dei vigili del fuoco che hanno individuato il malcapitato che è stato poi trasportato fino alla strada più vicina per essere infine affidato alle cure dei sanitari del 118.

Necessario per lui il trasferimento in ospedale.