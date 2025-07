Operaio di 39 anni di Ceppaloni muore sull'A1: era padre di cinque figli Il dramma tra Capua e Santa Maria Capua Vetere

Era padre di cinque figli Antonino De Stefano, 39 anni, di Ceppaloni, l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto oggi, intorno alle ore 16, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Capua e Caserta Nord.

Secondo una prima ricostruzione, De Stefano stava viaggiando quando, all’altezza del chilometro 729+800, è rimasto coinvolto in un violento scontro tra un tir e un camion. L’impatto è stato fatale. De Stefano lavorava come operaio di una ditta di raccolta rifiuti. Secondo una prima ricostruzione, era sceso dal mezzo per verificare un problema alle gomme quando è stato travolto da un camion in transito, che ha colpito sia lui che il camioncino parcheggiato in corsia d’emergenza.

Tra i primi a far visita ai familiari del 39enne il sindaco di Ceppaloni Claudio Cataudo, che è anche medico.