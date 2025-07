Pretende soldi da imprenditore che sta montando palco per la musica: arrestato Airola. Ai domiciliari Salvatore Ruggiero, 56 anni, per il quale il Pm aveva proposto il carcere

Il Pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il gip Maria Di Carlo, dopo l'interrogatorio preventivo ha applicato quella ai domiciliari. E' la misura a carico di Salvatore Ruggiero, 56 anni, di Airola, già noto alle forze dell'ordine, indagato per una ipotesi di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore del posto.

Gli è stata contestata in una indagine dei carabinieri avviata dopo un episodio accaduto nel settembre 2024, durante l'organizzazione dei festeggiamenti, in piazza dell'Annunziata, in onore dell'Addolorata.

Secondo gli inquirenti, Ruggiero avrebbe preteso il pagamento di una somma di denaro dal titolare dell’impresa che si stava occupando dell’allestimento del palco per un evento musicale che si sarebbe tenuto da lì a qualche ora. Di fronte al comportamento intimidatorio, il malcapitato gli avrebbe consegnato 200 euro. Il 56enne è difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.