"Si è appropriato di 2 mazzi carte addebitando costo a 2 detenuti": condannato Benevento. La sentenza per un poliziotto penitenziario accusato di peculato

Due anni e 10 mesi. E' la condanna per peculato decisa dal Tribunale al termine del processo a carico di Paolo Tranchini, 60 anni, di Pontelandolfo, chiamato in causa come assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Benevento.

I fatti risalgono a marzo 2019 e al febbraio 2020: secondo gli inquirenti, l'imputato, difeso dagli avvocati Antonietta Fortunato e Fabio Russo, si sarebbe appropriato, come addetto alla gestione del sopravvitto, di due mazzi di carte, del valore di meno di 5 euro, addebitando il costo a due detenuti.

La Procura, che aveva chiesto una condanna a 4 anni e 2 mesi, aveva contestato anche un altro episodio, con Tranchini che avrebbe mantenuto l'identica condotta anche con alcun prodotti (tabacchi e generi alimentari) di cui avrebbe addebitato il costo di 54 euro ad un altro ospite della struttura. Una contestazione, quest'ultima, dalla quale è stato invece assolto per l'insufficienza della prova.