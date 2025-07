Calcinacci giù dal cavalcavia della Tangenziale Ovest: paura al rione Libertà FOTO - Necessario l'intervento dei vigili del fuoco tra via Napoli e via Cretazzo

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di oggi al Rione Libertà di Benevento per la caduta di calcinacci dall'alto ponte della Tangenziale Ovest che sovrasta via Napoli e via Cretazzo. A far scattare l'allarme, dopo che le pietre erano cadute sulla strada senza per fortuna colpire nessuno, sono stati alcuni passanti che hanno notato i detriti sull'asfalto. Sul posto i pompieri che con l'ausilio di un cestello che riesce a raggiungere altezze elevate, hanno messo in sicurezza le parti staccate.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per il sopralluogo.