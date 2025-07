Scommesse, la Procura chiede il rinvio a giudizio di undici persone Benevento. Udienza preliminare a gennaio, tra gli imputati anche quattro ex calciatori giallorossi

C' è chi avrebbe partecipato alle scommesse sportive gestite e raccolte a distanza da operatori privi della concessione rilasciata dall’Agenza delle Dogane e Monopoli, chi le avrebbe raccolte ed accettate, effettuandole per conto dei primi, e, infine, chi avrebbe consentito l’effettuazione di ricariche attraverso carte di pagamento intestate a soggetti diversi dagli intestatari dei conti gioco. In tutto undici persone – tra loro quattro ex calciatori del Benevento-, per le quali il procurataore Gianfranco Scarfò ha chiesto il rinvio a giudizio.

Appuntamento il 29 gennaio 2026 dinanzi al gup Maria Di Carlo, che al termine dell'udienza preliminare dovrà decidere se spedire o meno a processo gli imputati, difesi dagli avvocati .Antonio Barbieri, Beatrice Rosaria Marrocco, Antonio Leone, Antonio Lombardi, Andrea De Longis Carlo Raffaele Rigitano, Angelo Puzo, Raffaele Francese, Gennaro Pecoraro, Vittorio Corcione, Immacolata Saviano, Luigi Carvelli, Paolo Erik Liedholm.

Si tratta dell'inchiesta più volte rimbalzata all'onore delle cronache, in cui è parte offesa la Lega nazionale professionisti con l'avvocato Guido Aldo Carlo.