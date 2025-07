Fondovalle Vitulanese, scontro tra auto: un morto e un ferito gravissimo - FOTO Impatto tra un’Audi A3 e una Lancia Y

È di un morto e una persona in gravissime condizioni il bilancio, provvisorio, dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo la fondovalle Vitulanese all'altezza dello svincolo per Castelpoto. A scontrarsi sono state un'Audi A3 ed una Lancia Y. Violentissimo l'impatto frontale tra i due veicoli che provenivano in senso opposto. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari di più ambulanze del 118. Non c'è stato nulla da fare per il conducente della Y. I medici stanno facendo di tutto per soccorrere il conducente dell'Audi.

IN AGGIORNAMENTO