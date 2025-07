Mario era benvoluto da tutti. Giuseppe, quel viaggio a Miami che non farà più Sono le due vittime dell'incidente lungo la Fondovalle Vitulanese

Mario e Giuseppe Roberto. Trentasette anni il primo, cinquantadue il secondo, entrambi di Campoli Monte del Taburno. Hanno perso la vita nel drammatico incidente accaduto in mattinata lungo la Fondovalle Vitulanese, l'impatto tra le loro auto non ha dato scampo a nessuno. Mario è deceduto sul colpo, l'altro dopo i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118.

Due famiglie sconvolte: Mario lavorava per un'azienda, in passato era stato un operatore in un centro di accoglienza. Un giovane che si faceva voler bene, ricordano gli amici che ancora si chiedono perchè gli sia toccato un destino tanto assurdo.

Giuseppe Roberto era invece un consulente del lavoro, abitava con la mamma e la sorella. Era felice perchè aveva ottenuto il passaporto che gli avrebbe permesso di volare, agli inizi di agosto, a Miami. La Florida come teatro della vacanza che evidentemente sognava. Un sogno bruscamente interrotto in un'afosa giornata di luglio, due esistenze spezzate all'improvviso. Ed ora è solo dolore.