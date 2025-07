Il dramma. Dopo Claudio il cognato: 62enne trovato senza vita in una chiesa Frazione Motta, la vittima aveva 62 anni ed era cognato del 60enne morto dinanzi al Galilei

Una settimana fa Claudio, ora il cognato. Un destino assurdo. Claudio, 60 anni, di Benevento, era stato trovato senza vita il 16 luglio sulle scale del Galilei di piazza Risorgimento, Angelo, 62 anni, in una chiesta interessata da alcuni lavori. Il dramma oggi pomeriggio alla frazione Motta di Sant'Angelo a Cupolo, all'interno della chiesa di Maria Santissima della Neve. Inutili i soccorsi per Angelo, per lui nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una persona a rinvenirlo sul pavimento. Ha dato l'allarme, ma tutto è risultato vano. I carabinieri hanno avviato le indagini, resta da capire se il 62enne stato colpito da un malore che non gli ha dato scampo o se sia caduto da una scala o da un ponteggio mentre, a quanto pare, eseguiva come volontario la pitturazione del luogo di culto.